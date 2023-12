Nella nottata del 26 dicembre 2023 a Cori (LT) i Carabinieri della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà per i reati di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, resistenza a Pubblico Ufficiale un cittadino classe 84 domiciliato a Cori (LT), attualmente sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla madre.

Il predetto mentre si trovava in una birreria di Cori (LT), aggrediva un avventore, successivamente accompagnato al nosocomio di Velletri (RM) e dimesso con prognosi di 10 giorni ed all'arrivo dei Carabinieri si rifiutava di declinare le proprie generalità e di fornire documenti per l'identificazione.

Nella circostanza aggrediva e minacciava i militari operanti senza causare danni a persone o cose.