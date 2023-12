Nuovi sversamenti illeciti nel fosso Carrocetello. Dopo una nuova segnalazione da parte dei proprietari delle aziende che operano lungo via della Meccanica, oggi la Polizia Locale di Aprilia e i carabinieri del corpo forestale, hanno effettuato un sopralluogo presso il fosso Carocetello, nei pressi della zona industriale, dove è stata riscontrata la presenza di una sostanza melmosa e male odorante, tale da rendere torbida l'acqua del canale.

Il sospetto di uno sversamento illecito, ha indotto gli agenti della Polizia Locale e i militari a effettuare verifiche accurate e chiedere l'intervento dell'Arpa Lazio per i campionamenti e le analisi del caso. Per il danno ambientale prodotto dallo sversamento, gli agenti e i militari provvederanno a trasmettere notizia di reato agli organi competenti.

Al sopralluogo ha presenziato anche il vice sindaco di Aprilia e assessore all'Ambiente, Vittorio Marchitti. «Attendiamo l'esito delle analisi - sottolinea il vice sindaco -per ulteriori azioni che chiederemo di mettere in campo agli enti preposti e agli organi inquirenti che lavoreranno l'informativa di reato. Non siamo disposti a tollerare scempi ambientali come quello che si è verificato nei giorni scorsi e predisporremo tutte le misure necessarie per arginare il fenomeno e tutelare i cittadini e l'ambiente».