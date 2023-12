Pronto Soccorso del Santa Maria Goretti allo stremo. Come previsto ampiamente qualche giorno fa, ovvero quando gli esperti avevano indicato i giorni a cavallo del Natale come i più difficili in tema di influenza e contagi Covid. E così è stato. Di conseguenza il presidio di prima assistenza dell'ospedale del capoluogo è stato letteralmente preso d'assalto da utenti in cerca di cure. Ieri se ne contavano 130, considerando anche quelli disposti ad aspettare il proprio turno in sala d'attesa, e gli stessi numeri si sono registrati anche a Santo Stefano: troppe le richieste e troppi i pazienti per permettere agli operatori di svolgere il proprio lavoro in un modo dignitoso. Per giunta, sempre nelle stanze del Pronto Soccorso, ieri erano ricoverati anche due pazienti in isolamento: uno perché affetto dalla scabbia, un altro con la tubercolosi.



Una situazione al limite per un Pronto Soccorso da tutto esaurito, ed è probabile che possa continuare a fare numeri da sold out fino a gennaio inoltrato.

Difficile che la ripresa dei contagi Covid e la spinta del virus influenzale possano arrestarsi proprio in un periodo in cui i rapporti sociali al chiuso (giustamente visto il periodo di festa e il freddo) sono all'ordine del giorno.