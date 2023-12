E' scappata dall'Ucraina per la guerra ed è arrivata a Latina. Ha denunciato l'ex marito per stalking. Lui un uomo di origine moldava il 23 dicembre le ha preso il bambino che hanno avuto insieme ed è fuggito facendo perdere le tracce, forse è all'estero. Erano andati in un negozio di Latina perché il suo ex voleva fare un regalo al bambino che ha due anni e in un attimo è sparito con il piccolo. La coppia formalmente non è separata per la legge russa (dove si sono sposati nel 2020). «Sono in ansia, chiedo aiuto», dice lei.



La storia inizia nell' ottobre del 2020: Natasha (il nome è di fantasia per tutelare la sua privacy) e quello che diventerà il padre di suo figlio si sposano in Russia e poi vanno in Moldavia, ma lei ad un certo punto interrompe la relazione per la gelosia di lui. Il rapporto si incrina e finisce, lei lo denuncia per le vessazioni subite le autorità moldave applicano all'uomo per tre mesi una misura restrittiva: il braccialetto elettronico. Natasha nel frattempo torna in Ucraina e nel 2022 scoppia la guerra, la donna scappa, arriva in Italia come rifugiata insieme alla madre e al figlio piccolo e in provincia di Latina trova un alloggio. Il suo ex scopre dove vive, parte, la segue e non perde occasione di insultarla perché vuole vedere il figlio.



L'ipotesi è che l'uomo possa essere andato all'estero. La donna, assistita dall'avvocato Maria Belli, ha il volto segnato da una profonda sofferenza. Ieri dopo un lungo silenzio ha ricevuto una videochiamata dal suo ex che le ha fatto vedere il bambino: è in buone condizioni ma a Natasha le è arrivato un messaggio dal tono inequivocabile: ho portato a termine il piano ha sostenuto il suo ex. Poi più niente. Ieri ha presentato un esposto in Procura per sottrazione di minore.