Un incidente si è verificato questa mattina sulla Pontina nel territorio di Aprilia. Uno scontro tra una vettura e un autocarro poco fa al km 47 in direzione Latina, all'altezza dello svincolo per viale Europa. Un sinistro fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone a bordo dei mezzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia che hanno provveduto a chiudere la corsia di sorpasso per eseguire i rilievi.