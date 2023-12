Un agente della Polizia penitenziaria è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata. E' questa la misura notificata nei confronti dell'uomo, ritenuto il presunto responsabile del reato di atti persecutori.

I fatti contestati sono avvenuti a Latina fino allo scorso ottobre. In base a quanto sostenuto dalla parte offesa, dopo che era terminata la relazione sentimentale, l'uomo non avrebbe accettato la fine del rapporto con la donna e si sarebbe appostato anche all'esterno del luogo di lavoro della vittima. In una circostanza invece - sempre secondo quanto ha denunciato la parte offesa - sarebbe andato in un supermercato mentre la donna stava facendo la spesa e l'avrebbe aggredita verbalmente nel tentativo di parlare con lei afferrandole i polsi. Infine in una altra circostanza sarebbe andato anche all'esterno della palestra.

Le indagini erano state condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dal pm Valerio De Luca.. Oggi difeso dall'avvocato Gianni Lauretti, l'uomo è stato ascoltato dal gip Giuseppe Cario che ha emesso il provvedimento. L'agente si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha detto comunque che la ricostruzioni sono non veritiere e imprecise. Nei confronti dell'uomo il Questore di Latina aveva emesso un ammonimento.