Ha raccontato di essere stata violentata da due stranieri originari del Bangladesh. Li ha conosciuti la sera stessa dei fatti, a poca distanza dalla circonvallazione, tra il centro commerciale Latina Fiori e la zona della stazione delle Autolinee di Latina.

E' successo una domenica di dicembre, il giorno che si giocava la finale dei Mondiali di calcio del 2022 tra Francia e Argentina. La ragazza, una minore, era uscita per andare a fare degli acquisti a pochi giorni dal Natale e poi aveva raccontato alcune ore dopo alla Polizia di aver subito abusi sessuali da quei due ragazzi che si sono avvicinati a lei. Era buio già da parecchio.

Teatro dei fatti una zona appartata di via Romagnoli.

La studentessa, residente nel capoluogo, è stata vittima degli abusi e i due presunti responsabili, entrambi in Italia con regolare permesso di soggiorno, sono indagati a piede libero.

Il reato ipotizzato è quello di violenza sessuale, gli inquirenti hanno contestato l'aggravante della minore età della parte offesa. I fatti contestati sono avvenuti un anno fa e tra poche settimane, a gennaio, davanti al gip del Tribunale di Latina si svolgerà un incidente probatorio richiesto dal magistrato inquirente, il pubblico ministero Valerio De Luca. Nel corso dell' audizione sarà raccolta una prova, in questo caso la testimonianza della parte offesa, assistita anche da un supporto psicologico.

Secondo quanto ricostruito, la ragazza avrebbe subito una terza violenza sessuale da una persona che non è stata identificata ma che, in base alla descrizione fornita, sarebbe di origine straniera come gli altri due sospettati assistiti dall'avvocato Massimo Frisetti, la parte offesa è rappresentata dall'avvocato Francesca Roccato.