«Al bambino non serve la mamma, vai a fare la prostituta». E' questo l'ultimo messaggio scritto in lingua russa, inviato dall'uomo di origine moldava che ha portato via il figlio all'ex compagna. Il piccolo che ha due anni è insieme al padre, all'estero. A quanto pare sarebbe in Moldavia ma potrebbe essere addirittura in Russia. Nei giorni scorsi è stato presentato un esposto in Procura per sottrazione di minore: la madre del piccolo, Natasha, (il nome è di fantasia per tutelare la sua privacy) ha chiesto l'esercizio dell'azione penale perchè è in ansia per il bambino. La donna ha provato a chiamare anche i suoceri al telefono ma non hanno risposto. Silenzio assoluto.

Lo scorso novembre aveva presentato una denuncia ai Carabinieri della stazione di Latina per stalking. Già in Moldavia, subito dopo che l'uomo e la donna si erano sposati - in base a quanto sostenuto dalla vittima - il suo ex l'aveva schiaffeggiata e a quel punto lei lo aveva lasciato arrivando in Italia. Come ha sostenuto la 38enne, il suo ex avrebbe violato anche il profilo social per raccogliere notizie e sapere l'indirizzo di casa e degli amici di Natasha che vivono nel territorio pontino. Prima della denuncia la donna - come aveva raccontato anche agli investigatori - aveva cercato di far vedere il figlio all'ex marito. «Gli dicevo che accettavo la sua presenza solo per il bene del bambino». La donna aveva riferito anche che l'uomo le ha chiesto di avere rapporti sessuali e al suo rifiuto le sono arrivati messaggi minatori e offensivi, sia nei suoi confronti che all'indirizzo degli amici che la stavano aiutando. «Non ho bloccato le chiamate e i messaggi per consentire di vedere mio figlio - ha raccontato - esausta da questa situazione decidevo di denunciarlo e bloccarlo su WhattsApp». Dal 23 dicembre Natasha non vede il figlio. L'episodio - finito al centro dell'ultimo esposto - era avvenuto in un negozio del centro Le Torri quando lei aveva accettato di incontrare il suo ex perchè lui voleva regalare al bambino un giubbotto per Natale. In un attimo l'uomo è sparito con il figlio, per diversi giorni il suo cellulare è rimasto muto, fino a quando non ha inviato un messaggio e un video dove si vedeva il bambino piccolo. Natasha è in grande ansia. Il tempo passa e rivedere suo figlio sembra sempre più difficile.