Sono stati deferiti per lesioni aggravate in concorso il ventisettenne straniero di origine egiziana e la ventinovenne di Santi Cosma e Damiano, che l'antivigilia di Natale avrebbero ferito con un coltello quattro persone di età compresa tra i ventinove e i trentuno anni, tre dei quali originari di Ausonia e uno di Marina di Minturno; tutti sono stati medicati presso il pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia e giudicati guaribili in pochi giorni.

I carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano, hanno trasmesso gli atti ai magistrati del Tribunale di Cassino, su quanto accaduto e sulle responsabilità dei due denunciati, i quali sono assistiti dall'avvocato Anna Marciano.

Come già riportato nei giorni scorsi i protagonisti del movimentato episodio si trovavano all'interno di un locale, ma dopo essere usciti in via Francesco Baracca, in località Grunuovo di Santi Cosma e Damiano. per futili motivi sarebbe scoppiato l'alterco, conclusosi con il ferimento dei quattro, i quali, dopo le cure in ospedale, hanno presentato una denuncia contro l'egiziano e la ventinovenne; quest'ultima è già conosciuta dalle forze dell'ordine, soprattutto per un episodio accaduto poco tempo fa, quando si rese protagonista di un'aggressione ai danni di un militare dell'Arma. Dopo gli accertamenti dei carabinieri è scattata la denuncia nei confronti della coppia.