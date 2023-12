È stato necessario l'intervento di un'ambulanza del pronto intervento sanitario per prestare le prime cure e trasportare d'urgenza in ospedale una donna di 54 anni urtata da un mezzo in transito mentre camminava a piedi su strada del Crocifisso, l'arteria che collega Borgo Piave a Borgo Santa Maria, nella periferia di Latina. Per la donna ferita è stato utilizzato il protocollo previsto per i codici rossi, dettato innanzitutto dalla tipologia della dinamica, ma una volta arrivata presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti è stata sottoposta a tutti gli accertamenti medici per stabilire la gravità delle sue condizioni.

Con i soccorritori sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale che si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità. A quanto pare, stando alle dichiarazioni raccolte in una prima fase dei soccorsi, il pedone sarebbe stato investito o comunque urtato da un mezzo in transito che non si sarebbe fermato per prestare le prime cure al ferito, tantomeno per le responsabilità del caso. Non è chiaro se ci siano testimoni in grado di fornire dettagli utili all'individuazione dell'utente della strada che ha provocato il sinistro ed è scappato, ma l'incidente si è registrato intorno alle 17:40 quando aveva già iniziato a fare buio, quindi la scarsa visibilità del tratto di strada interessato deve avere inciso e non poco, oltre alla scarsa prudenza. In quel tratto di strada infatti non è presente la pubblica illuminazione e non è chiaro se il pedone si fosse messo nelle condizioni si essere visibile in quella condizione.