Nel corso della giornata del 29 dicembre 2023 a Campoverde (LT), i Carabinieri della locale Stazione, su richiesta delle guardie zoofile della Regione lazio, unitamente ai medici veterinari dell'ASL di Aprilia (LT), hanno proceduto al controllo di due cani in due civili abitazioni. Le guardie zoofile e i medici veterinari si erano già presentati in queste abitazioni nei giorni antecedenti dove avevano posto sotto sequestro sei cani (nello specifico cinque pitbull e un pastore maremmano), per maltrattamenti e combattimenti clandestini, affidando gli stessi animali, in via provvisoria, alle persone trovate in loco. Gli stessi animali presentavano evidenti segni di cicatrici e ferite riconducibili ai combattimenti. I due cani sopra menzionati, venivano prelevati e condotti in strutture autorizzate e individuate dai citati reparti. Per tale motivo, venivano deferiti in stato di libertà, due cittadini di nazionalità Rumena e residenti ad Aprilia per il reato di maltrattamenti e combattimenti clandestini di animali e detenzione incompatibile di animali