Nel corso della giornata del 29 dicembre 2023 a San Felice Circeo (LT), i militari della locale Stazione, deferivano in stato di libertà per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere, due cittadini entrambi classe 72, poiché gli stessi durante un normale servizio di controllo, mentre erano all'interno dell'autovettura di proprietà di uno di loro, alla vista dei militari, hanno tentato di occultare sotto i sedili, una replica della pistola Beretta mod. 92, completa di serbatoio, privo di cartucce e sprovvista del tappo rosso. L'arma è stata posta sotto sequestro.

