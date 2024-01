A mezzanotte in punto è nata Elisa, tre chili e cento grammi, la primogenita di Flavia e Marco, entrambi di Latina. E' la prima nata del 2024. La piccola è venuta alla luce nella clinica Santa Famiglia, in via dei Gracchi a Roma. Ha battuto ogni record. Pochi secondi dopo è nato nella sala parto accanto Ludovico, pesa 2 chili e ottocento grammi è primogenito di Elisa e Christian da Lariano. Ancora non c'è la prima nata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L'ultima ieri pomeriggio alle 15,40, è di origine indiana ed è stata sottoposta ad un parto cesareo. Era una situazione di emergenza, la neonata fortunatamente sta bene così come la mamma. <Il quadro locale del calo di nascite riflette quello nazionale - spiega il dottor Vittorio Rossitto, responsabile Unità Operativa - registriamo quello che avviene in tutta Italia>. I parti in tutto il 2023 al Goretti sono stati 1072. Un numero in calo rispetto all'anno scorso. <Pensiamo anche che sia dovuto al fatto che molte donne decidono di partorire a Roma>, osserva Paola Lazzari, dirigente medico di ostetricia e ginecologia. A Latina non è possibile il parto in analgesia e così in tante future mamme scelgono Roma per partorire.