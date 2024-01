Questa notte presso l'ospedale di Terracina si sono presentati tre minori accompagnati dai rispettivi genitori, con ferite provocate dallo scoppio di fuochi pirotecnici.

I minori sono rimasti feriti dopo aver acceso una batteria pirotecnica che avendo perso l'appoggio, dopo essere stata accesa ha indirizzato le cariche esplosive verso i tre ragazzi.

Il tutto è avvenuto a Priverno, nel giardino dell'abitazione dove i tre e le rispettive famiglie si erano trovati per festeggiare l'ultimo dell'anno.

Uno dei tre, dopo le prime cure, è stato trasportato all'ospedale bambin Gesù di Roma per l'entità delle ferite riportate.

Sono in corso le attività del Commissariato di pubblica sicurezza di Terracina volte a verificare eventuali responsabilità in merito a quanto accaduto.