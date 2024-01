Un violento incendio si è sviluppato nella notte prima di San Silvestro tra le campagne a Pontinia. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto le fiamme sarebbero divampate venerdì intorno alle 22.30 all'interno di un'azienda agricola su via Migliara 48 destra. a Fuoco un fienile in cui erano stati depositati circa mille balloni che si sono trasformati in un enorme innesco. Le fiamme sono divampate rapidamente propagandosi anche sulla struttura divorata dal rogo. L'incendio di grandi dimensioni era visibile anche dalla Pontina. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone o ad abitazioni trattandosi di una zona abbastanza isolata dove tuttavia ci sono diverse aziende agricole. Sul posto sono intervenute in pochi minuti diverse squadre dei Vigili del Fuoco da Latina che hanno avviato le operazioni di spegnimento mettendo in sicurezza l'intera area. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito. L'intervento è andato avanti fino alle prime ore del mattino concludendosi intorno alle 3. Al momento non sono state rese note le possibili cause che hanno determinato l'incendio. Il danno per l'azienda agricola è stato purtroppo ingente. Fino a ieri sera il fumo continuava ad uscire dai resti dell'incendio.