Ha battuto tutti. E' stata la prima, non soltanto a Latina o a Roma ma in Italia. Sul certificato di nascita c'è scritto che è nata a mezzanotte in punto.

Forse prima o forse qualche secondo dopo una bambina venuta alla luce a Capua, in provincia di Caserta, anche lei a mezzanotte.

Elisa Ronci, pesa 3 chili e 100 grammi ed è di Latina. E' lei la prima nata dell'anno. Grandissima la gioia della mamma Flavia Spaziani di Terracina e del papà Marco Ronci di Cisterna che ha assistito al parto cesareo nella Clinica Santa Famiglia di Roma in via dei Gracchi. La coppia da cinque anni vive a Latina, nella zona del Piccarello.

«Siamo arrivati a metà serata qui - racconta il papà al telefono ancora emozionato - abbiamo scelto questa struttura sia per il livello professionale che per quello umano. Eravamo pronti per il cenone insieme ad alcuni amici e alla fine era destino che andasse così. Fino alle 19 eravamo a Latina e dovevamo uscire e poi è cambiato tutto. E' un'emozione che a parole non si può spiegare, la nascita di Elisa è un miracolo. Abbiamo scelto il nome Elisa per diversi motivi: ci trasmette eleganza, semplicità e raffinatezza». Luca Cipriano, ginecologo responsabile della sala parto del Santa Famiglia, romano di nascita ma che vive a Terracina, non nasconde l'emozione. «Sì, è sempre un'emozione speciale quando nasce un bimbo o una bimba, la nascita, trasmette sensazioni positive, piene di gioia».