Momenti di paura a poche ore dal Capodanno.

E' successo tutto in pochissimi istanti. Un giovane di 26 anni è rimasto ferito mentre stava preparando il barbecue per festeggiare l'ultimo dell'anno insieme ad alcuni parenti e ad amici. E' successo il 31 dicembre una manciata di minuti prima delle 20. Il ragazzo che a quanto pare non è residente nel capoluogo ma vive nel Nord Italia, per cause da ricostruire mentre era davanti al barbecue durante le fasi di preparazione per cucinare degli alimenti, è stato investito da una fiammata che gli ha provocato delle ustioni sul viso.

Immediatamente è stato soccorso dalle persone che erano con lui ed è andato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per tutte le cure del caso. E' stato visitato e poi, una volta che il personale ha analizzato il suo quadro clinico, i medici hanno deciso di trasferirlo all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, specializzato per gli ustionati. Il 26enne ha riportato ustioni di secondo grado in particolare sul volto.