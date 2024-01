E' stato trasferito al Bambino Gesù di Roma, un bimbo di 6 anni che la notte di Capodanno è rimasto ferito al volto, in maniera grave, dopo essere stato colpito da un petardo insieme ad altri due giovanissimi, che se la sono cavata con ferite lievi. I tre, accompagnati dai propri genitori, sono arrivati all'ospedale Fiorini di Terracina: a causa di un errato posizionamento, una batteria di fuochi d'artificio si è inclinata sparando in diagonale e indirizzando le cariche esplosive verso i tre minori. Tutto è avvenuto a Priverno, nel giardino dell'abitazione dove i giovani con le rispettive famiglie si erano trovati per festeggiare l'ultimo dell'anno. In corso le indagini degli agenti del Commissariato di Terracina per verificare eventuali responsabilità.