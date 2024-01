Sono ricoverate in prognosi riservata madre e figlia, (una neonata di undici mesi), rimaste coinvolte in un drammatico incidente stradale avvenuto il 31 dicembre, poco prima delle 15,30 in strada Podgora, a poca distanza da Borgo Carso, alle porte della città.

Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale di Latina, una Ford C Max, condotta da una donna di origine ucraina di 37 anni, residente a Latina, è uscita di strada finendo contro un piccolo muretto che conduce ad una abitazione privata. L'impatto è stato molto violento, a riportare la peggio la donna e la figlia piccola di undici mesi che era sul seggiolino.

Sono stati alcuni automobilisti a dare l'allarme e ad intervenire immediatamente allertando i soccorsi.

Si trattava di un codice rosso, uno di quelli della massima urgenza.

«Quando ho sentito un botto forte, ho pensato a qualcuno che avesse esploso dei petardi in anticipo per Capodanno», ha raccontato un residente della zona che si è precipitato sul luogo dei fatti quando ha udito un rumore fortissimo proveniente dall'esterno e ha intuito la gravità della situazione.

Madre e figlia sono state soccorse dal personale del 118, dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina e dagli agenti della Squadra Volante. Sono state liberate dall'abitacolo e soccorse dal personale del 118. A causa di un quadro clinico molto grave sono state portate in elicottero a Roma. La neonata al Bambino Gesù a Roma mentre la madre, al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

Le condizioni sono critiche a causa delle ferite riportate nel violento impatto con il ponticello di cemento, i medici non hanno sciolto la prognosi. La donna, subito dopo l'incidente, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale di Latina che sono rimasti a lungo per ricostruire i fatti.

E' un incidente stradale autonomo, come viene definito in gergo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. E' emerso che la vettura da Borgo Carso procedeva sul rettilineo verso Borgo Podgora quando poi la donna per cause da accertare ha perso il controllo della vettura.

L'attenzione da parte delle forze dell'ordine per la prevenzione degli incidenti stradali resta sempre alta.