Tragico investimento questa mattina, intorno alle 8, tra le stazioni di Termini e Casilina, dove una persona è stata travolta da un treno. Gravi i disagi al traffico ferroviario, che sta subendo ritardi e cancellazioni delle corse per permettere gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. Interessati i treni delle tratte Roma - Nettuno, Roma - Napoli e Roma - Velletri. I ritardi sono fino a 120 minuti, molte corse cancellate

