A fine anno 2023 a Aprilia, i Carabinieri del Reparto Territoriale, attraverso le articolazioni delle stazioni dipendenti, nel corso di un predisposto servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, denunciavano in stato di libertà per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, un cittadino rumeno classe 84 residente ad Aprilia. Nello stesso contesto pattuglie dipendenti delle Stazioni e N.O.R.M. controllavano 77 mezzi e 89 persone. Due autovetture venivano sottoposte a fermo amministrativo poiché sprovviste di copertura assicurativa.