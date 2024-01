Tragedia ieri all'alba al Ponte Monumentale di Ariccia, ai Castelli Romani, dove un uomo di 32 anni, di origine calabrese ma residente a Latina si è tolto la vita.

Nonostante le reti di protezione si è lanciato nel vuoto. A quanto pare sarebbero stati rinvenuti dei bigliettini nell'auto dell'uomo. Al momento non si conoscono i motivi del gesto estremo. La Procura di Velletri ha disposto l'autopsia e la salma è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata a Roma. Il corpo è stato rinvenuto dagli agenti del commissariato di Polizia di Albano a seguito di una segnalazione ma per l'uomo purtroppo non c'è stato niente da fare. L'ultima tragedia sul ponte di Ariccia sulla via Appia Nuova era avvenuta lo scorso 13 dicembre quando un uomo si era lanciato dal parapetto.