Ancora nessuna notizia ufficiale del bambino di due anni, portato via alla madre, dall'ex compagno della donna, padre del piccolo. L'episodio era avvenuto lo scorso 23 dicembre a Latina in un centro commerciale ma nei giorni scorsi alla donna, una 38enne di origine ucraina residente nel capoluogo sono arrivati dei messaggi inquietanti da parte dell'ex, un moldavo che sarebbe all'estero insieme al bambino. In una telefonata l'uomo sotto l'effetto dell'alcol avrebbe pesantemente minacciato la donna. «Non ti salva nessuno».

Sono state almeno quattro le telefonate del 31 dicembre e il senso delle chiamate era da brividi. <Non mi prenderete>, ha ripetuto l'uomo che ha attirato in una trappola la donna lo scorso 23 dicembre quando con la scusa di voler fare un regalo al bambino le ha chiesto di andare in un negozio, la donna ha accettato e poi l'uomo ha preso il bambino di due anni e poi è scappato. Sul caso nei giorni scorsi era stato presentato un esposto in Procura. Lo scorso novembre la donna aveva denunciato il suo ex compagno per il reato di stalking.