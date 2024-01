Si è fatta attendere la prima nata del 2024 all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Per la prima volta, da molti anni a questa parte, il primo giorno dell'anno non erano state registrate nascite. Era stato un evento tanto singolare quanto inatteso.

Ieri mattina è venuta alla luce una bellissima bambina, si chiama Licia Sol. E' nata con un parto naturale, felicissimi i genitori entrambi italiani. Anche questo è un particolare di primo piano, di solito i nuovi nati dell'anno nella maggior parte dei casi sono sempre di origine straniera.

Il primo maschietto invece nato da un cesareo si chiama Giuseppe.

Rispetto al passato si conferma ancora una volta il calo di nascite a Latina in linea con quello cha accade in Italia.

Nell'anno che si è appena concluso sono stati 1072 i parti mentre nel 2022 erano stati 1130 i nuovi nati, un numero più basso rispetto al 2021 e a tre anni fa quando si era arrivati a 1250.

Il calo delle nascite o come viene chiamato «l'inverno demografico», va avanti ormai in maniera costante. In Italia ad esempio si è passati dai 535.428 nati del 2012 ai 393.997 del 2012.

Sono diverse le cause andando a vedere i dati nazionali, a partire dalla diminuzione della propensione ad avere figli e anche alla diminuzione della fecondità delle donne straniere che avevano compensato quello che gli esperti definiscono «squilibrio strutturale». Oltre al calo di nascite in tutta Italia e di conseguenza anche in provincia di Latina, c'è da sottolineare anche un altro aspetto importante e non di secondo piano.

La prima nata dell'anno di Latina è venuta alla luce a Roma nella Clinica Santa Famiglia e pone in evidenza anche la situazione che c'è al Santa Maria Goretti in merito e al servizio di parto analgesia che invece non c'è. Non è garantito come dovrebbe essere. L'ospedale di Latina, il più grande di tutta la provincia infatti con oltre mille parti all'anno, dovrebbe avere questo servizio come previsto dai Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) e così sotto il profilo del confort molte pazienti decidono di andare a Roma e partorire in altre strutture.

I Lea sono tutte quelle prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire ai cittadini in forma gratuita