Due persone sono state denunciate dalla Polizia Locale di Cisterna di Latina per furto di generi alimentari. L'uomo è stato denunciato per la seconda volta in due mesi per lo stesso reato. Durante un controllo su Corso della Repubblica, la polizia ha fermato una Mercedes guidata da un individuo che assomigliava all'uomo già deferito lo scorso ottobre per furto. Successivamente, è emerso che l'uomo era accompagnato da una donna diversa da quella denunciata in precedenza. Durante la perquisizione dell'auto, sono state trovate diverse confezioni di tonno, cioccolatini, calze della befana, pezzi di parmigiano, gamberi surgelati e confezioni di caffè. I fermati non hanno potuto fornire una giustificazione per la loro presenza a Cisterna, non essendo residenti lì, e non hanno fornito informazioni sulla provenienza della merce. Gli agenti hanno successivamente individuato la provenienza dei prodotti in due supermercati di Cisterna e uno nel comune di Latina. La polizia ha contattato le autorità locali per confermare tali informazioni. Sono state recuperate prove dai filmati di videosorveglianza dei supermercati, che hanno consentito di indagare l'uomo per il furto di 17 lattine di tonno. Sono stati rubati anche pezzi di parmigiano reggiano, gamberi argentini, cioccolatini, calze della befana e confezioni di caffè da altri due esercizi commerciali. La merce, del valore approssimativo di 500 euro, è stata sequestrata e l'uomo di 55 anni e la donna di 28 anni sono stati denunciati a piede libero. Durante le festività, la Polizia Locale ha intensificato i controlli stradali, che non si limitano alle norme del codice della strada, ma includono anche attività di polizia giudiziaria e prevenzione dei reati.