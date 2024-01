È ancora chiuso il sottopasso lato nord di via Vespucci, interdetto da metà settembre in seguito allo sfacciato caso di abbandono di rifiuti speciali pericolosi al centro della carreggiata nel tratto sottostante alla strada principale. Dopo il sequestro effettuato dalla Polizia Locale, infatti, è stata attivata una procedura, non ancora conclusa, per la bonifica del sito. Nel frattempo gli stessi agenti hanno anche individuato il responsabile del gesto di inciviltà, ma per ora l'incombenza di rimuovere le lastre di eternit da lui abbandonate resta all'ente locale e i costi ricadono sulla collettività.