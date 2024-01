E' arrivata all'ospedale Goretti a fine dicembre, le prime cure effettuate dagli operatori del Pronto Soccorso hanno evidenziato condizioni già critiche. Il 1° gennaio la donna è deceduta nel reparto di Medicina, dove era stata trasferita in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni, non appena si era reso disponibile un letto per la paziente.

Il decesso è stato registrato alle 6 del mattino del giorno di Capodanno, ma nessuno è riuscito ad avvertire i familiari dell'anziana signora, venuti a conoscenza della morte della propria parente la mattina del 2 gennaio, quando hanno deciso di recarsi al Pronto Soccorso per avere notizie, incuranti degli ostacoli rappresentati dalle normative Covid, e dalle imposizioni delle normative di sicurezza sulla gestione delle visite. I parenti non sapevano che la donna fosse stata trasferita in Medicina, e l'hanno cercata invano in Pronto Soccorso, in realtà la paziente non era più nemmeno in Medicina, ma era stata portata in Camera mortuaria.

La prassi vuole che quando arrivano in ospedale i pazienti, vengono presi i contatti di riferimento; il personale poi (da un centralino) effettua le telefonate necessarie per fornire le informazioni. Stavolta però qualcosa è andato storto: i dottori del reparto di Medicina che hanno avuto in carico la paziente non sono riusciti a reperire sulla documentazione sanitaria i recapiti telefonici, nonostante abbiano provato a cercarli sia sugli elenchi sia rivolgendosi agli operatori del Pronto Soccorso. Al momento del decesso la paziente è stata trasferita in Camera mortuaria: lì l'hanno trovata i familiari.

«Si tratta sicuramente di un episodio disdicevole, che non è il massimo in termini di umanizzazione - ha sottolineato il direttore sanitario aziendale, Sergio Parrocchia - Cercheremo di trovare un modo affinché una tale situazione non possa più ripetersi. In accordo con il direttore generale abbiamo in cantiere una procedura per gestire proprio quei casi in cui non si riesce a reperire i contatti dei familiari dei pazienti - ha aggiunto Parrocchia - Nel caso della donna deceduta il 1° gennaio, il problema è stato un difetto di comunicazione».