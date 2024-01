Un tragico incidente stradale si è registrato alle prime luci dell'alba di oggi al chilometro 73,6 della strada statale Appia, nei pressi di Borgo Faiti, nella periferia di Latina. In circostanze al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Latina, intervenuti con le pattuglie della Sezione Radiomobile per i rilievi, una Fiat Punto che viaggiava in direzione sud ha sbandato verso il lato opposto della strada centrando un pino sul bordo della carreggiata. A causa del violento impatto il conducente della vettura è morto sul colpo e a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. Si tratta di un giovane di Latina poco più che ventenne.

Per consentire i rilievi e le operazioni di rimozione del mezzo è stata necessaria la chiusura della statale Appia dall'incrocio della Storta con la statale dei Monti Lepini verso sud, con conseguenti ripercussioni sul traffico.