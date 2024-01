Può reiterare il reato. E' questo uno dei motivi con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario ha lasciato in carcere l'uomo di 43 anni, accusato di aver picchiato e aver fratturato il naso alla moglie.

Questa mattina nel corso dell'interrogatorio di convalida che si è svolto in carcere, l'indagato - difeso dall'avvocato Giamila Dezio - ha risposto alle domande del magistrato e ha offerto la sua versione dei fatti. Ha raccontato cosa è accaduto. L'uomo ha spiegato di non aver picchiato la donna e ha aggiunto che la sera in cui sono avvenuti i fatti, lui e la moglie hanno festeggiato il nuovo anno separatamente e quando lei è rientrata a casa è scoppiata una lite molto animata. In base a quanto raccolto dai Carabinieri della Compagnia di Latina che si sono occupati delle indagini, il 43enne ha picchiato la compagna fratturandole il naso. Nel corso dell'interrogatorio l'uomo ha respinto le accuse.