Oggi ricorre un mese dalla tragedia avvenuta nelle Filippine in cui aveva perso la vita un nucleo familiare di Latina: madre, due figli e il compagno della donna, tutti originari delle Filippine ma che da tempo vivevano nel capoluogo. L'eco della tragedia non si spegne. In tanti vogliono ricordare le vittime.

«Li ho accompagnati in aeroporto a Fiumicino il nove novembre il giorno della partenza - racconta un amico di famiglia, un pensionato di Latina - non li ho più rivisti - aggiunge con le lacrime agli occhi - l'ultima volta ci siamo sentiti tramite WhattsApp e mi avevano detto che stavano tutti bene. E' stata una grande tragedia ed è importante non dimenticare». In occasione del Gran Concerto di Natale che si era svolto al Teatro D'Annunzio di Latina era stata ricordata Federica che frequentava la scuola Cena di Latina. La famiglia originaria delle Filippine era residente a Latina ed era stata sterminata in un incidente.

Erano su un bus precipitato in un dirupo da una altezza di oltre 30 metri. A perdere la vita Jomarie Alcala, 36 anni, è stato cuoco in diversi ristoranti orientali di Latina. Nell'incidente è morta la compagna Fritzie, e poi Federica Singh e un bambino di appena un anno, nato dalla relazione di Jomarie con Fritzie. Federica era stata ricordata dalla dirigente scolastica Annarita Mattarolo. «Il dovere che appartiene a noi adulti è di fare in modo che il suo meraviglioso sorriso e l'impegno che metteva nelle attività scolastiche restino nel cuore di tutti» aveva scritto in una lettera. Lo scorso 22 dicembre si erano svolti i funerali nelle Filippine, anche il papà di Federica, che vive a Latina era partito per dare l'ultimo saluto alla figlia.