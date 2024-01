Un cittadino egiziano di 25 anni è stato sottoposto ad un divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex fidanzata, una donna di Latina, vittima di stalking. In base a quanto ipotizzato la donna lo aveva lasciato e l'uomo non accettava la fine della relazione. A quel punto lo scorso luglio sarebbe andato nell'abitazione della donna, nella zona di via Don Morosini, e avrebbe danneggiato alcuni arredi.

Le condotte dell'uomo - secondo quanto sostenuto dalla Procura - hanno ingenerato nella parte offesa un forte stato di ansia e agitazione al punto da cambiare le sue abitudini di vita. A più riprese l'uomo ha chiesto alla donna di tornare con lui ma di fronte al suo rifiuto in un caso ha dato in escandescenza. L'altro giorno in Tribunale difeso dall'avvocato Massimo Ferretti, l'indagato è stato ascoltato dal gip Giuseppe Cario e ha cercato di ridimensionare le accuse ipotizzate. Il cittadino straniero è in carcere ma non per questa vicenda ma per altri reati