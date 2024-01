Nuovi risvolti sulla vicenda relativa agli insulti sessisti nei confronti dell'arbitro, avvenuti sul campo di calcio Cesarino Tornesi di Sezze Scalo lo scorso 20 dicembre, durante il match ce vedeva impegnate le squadre La Setina e Cisterna Calcio, partita valida per il torneo di Prima Categoria del Lazio, Giorne I.

Secondo quanto riportato a fine partita dall'arbitro della sezione arbitrale di Frosinone, Martina Caponera, la stessa è stata presa di mira da due componenti della squadra di casa, che le hanno rivolto offese in quanto donna.

Nei giorni scorsi sono arrivati i provvedimenti disciplinari a carico dei due tesserati della società La Setina. Si tratta, così come riportato nel comunicato 205 del 4 gennaio, di Claudio Ciotti, preparatore atletico, che sarà squalificato fino al 31 maggio prossimo, "ammonito per proteste, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'arbitro espressioni gravemente ingiuriose di discriminazione sessista. Alla notifica dell'espulsione reiterava le offese, aggiungendo frasi blasfeme, sia uscendo dal recinto di gioco che da fuori dello stesso" e di Massimo Ciotti, allenatore della squadra, squalificato fino al 26 aprile prossimo, poiché "al termine della gara entrava minacciosamente nello spogliatoio arbitrale e rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose di discriminazione sessiste al direttore di gara. Persisteva in tale comportamento anche fuori dallo spogliatoio e doveva poi essere allontanato".

I due squalificati, tecnici che siedono sulla panchina della squadra dalla scorsa estate e originari di Aprilia, hanno negato di aver rivolto frasi del genere all'arbitro.