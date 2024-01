A fine anno 2023 a Gaeta (LT) i Carabinieri della locale tenenza, al termine di specifica attività d'indagine, deferivano in stato di libertà per il reato di truffa due uomini di origini italiane, un classe 1988 e l'altro cl. 2000, entrambi residenti nella provincia calabra di Crotone, i quali mediante artifici e raggiri, riuscivano a farsi accreditare da una ragazza 20enne di Fiumicino (RM) una somma di danaro di € 210 quale caparra per l'affitto di una casa vacanza in Gaeta (LT) per lo scorso periodo estivo, appartamento in realtà non esistente. L'annuncio dell'offerta di affitto pubblicato su un social network, che ha sortito l'interesse dell'ignara vittima caduta nel reticolo delle truffe online, è stato decisivo per risalire all'identità dei due truffaldini non sono nuovi a tali reati, dato che vantano numerosi specifici precedenti di polizia.