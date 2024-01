Resta una tragedia senza spiegazione l'incidente stradale costato la vita, venerdì mattina, al ventunenne Eliseo Lucci, morto sul colpo mentre si stava recando al lavoro nelle campagne di Sezze. Una realtà che lascia dubbi atroci sugli ultimi istanti di vita del ragazzo, le cui possibili risposte di certo non consentirebbero di alleviare il dolore per la perdita di una giovane vita, ma tormentano i suoi familiari.

Il drammatico sinistro è stato classificato come un incidente autonomo e il magistrato di turno non ha ravvisato la necessità di disporre l'esame medico legale, affidando la salma ai familiari per le esequie previste probabilmente già per domani.

Nel corso degli accertamenti svolti dai Carabinieri della sezione radiomobile diretti dal tenente Massimo Ienco, non sono emersi elementi che possano motivare ulteriori approfondimenti, anche e soprattutto perché a condizionare in maniera incisiva l'epilogo dell'incidente, è stato comunque il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte del giovane automobilista: del resto sebbene lo schianto contro il pino a bordo strada sia stato molto violento, comunque i danni della vettura non hanno compresso l'abitacolo. Ma il conducente è stato sbalzato in avanti con violenza, in assenza dei dispositivi di ritenuta che molto probabilmente avrebbero cambiato le sorti dell'incidente.