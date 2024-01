Il titolare ora sarà convocato al Comando della polizia locale, per chiarire la questione. L'unica cosa certa è che il fabbricato costruito, al momento, è stato posto sotto sequestro, provvedimento concordato con l'autorità giudiziaria di Cassino. Il blitz di ieri si aggiunge ad un altro effettuato un paio di anni fa nelle vicinanze. Purtroppo la zona della Riviera di Levante, negli anni, è stata devastata da colate di cemento, che hanno modificato quella che prima era denominata la spiaggia delle dune. Una zona che grazie agli imprenditori locali, alle associazioni e ai cittadini, si sta gradualmente riqualificando.

Torna mattone selvaggio sulla Riviera di Levante, dove ieri è stato sequestrato un immobile. Il blitz è stato effettuato dagli uomini della polizia locale, i quali sono piombati nella zona di Pantano Arenile a Marina di Minturno, dove erano stati effettuati dei lavori di costruzione di un immobile. I vigili urbani hanno accertato che c'erano delle irregolarità, derivanti dalla mancata autorizzazione da parte dell'ufficio preposto del Comune, con la realizzazione di una struttura in una zona sottoposta a vincolo. Sul posto non è stato trovato nessuno, ma gli agenti hanno comunque piazzato i sigilli, con i quali hanno sequestrato l'immobile, risultato essere di proprietà di un campano, dopo la verifica delle particelle urbanistiche.

