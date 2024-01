Cede l'argine e la strada crolla. Succede a Terracina, in via Ponte Rosso, così come testimoniato dalle foto pubblicate dal gruppo Facebook "Sei di Terracina se.". La via è stata transennata fino a via Pantanelle.

Ancora una volta, subito dopo un'ondata di maltempo, la città si ritrova a dover fare i conti con problemi strutturali e cedimenti delle strade, come testimoniato dai commenti che fanno eco alle foto pubblicate sulla pagina. In tanti si chiedono quanto ci vorrà, questa volta, per ripristinare la strada e come sia possibile che un'altra strada debba essere interdetta al traffico perché pericolosa.