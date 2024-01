L'ultimo episodio di violenza consumato tra i palazzi gialli del quartiere di fondazione Nicolosi è costato il ferimento di un giovane straniero, colpito al collo e alla testa con una bottiglia di vetro rotta. Sabato sera l'intervento lampo della Polizia, con i soccorritori del pronto intervento sanitario, ha permesso di indirizzare le indagini subito per il verso giusto e individuare, poco dopo, l'autore del ferimento: gli investigatori della Questura hanno arrestato e associato al carcere un tunisino di 21 anni, indiziato di tentato omicidio.



L'aggressione a colpi di bottiglia in realtà non è stata altro che l'apice di una lite animata scoppiata tra due fazioni di stranieri, da un lato un gruppo di nordafricani e dall'altro alcuni pachistani che si sono fronteggiati nella zona tra via Corridoni e via Marchiafava. Non è ancora chiaro quale sia il movente della zuffa, fatto sta non si tratta di un caso isolato: nelle ultime settimane le liti e le risse in strada sono state numerose e hanno richiesto spesso l'intervento delle forze di polizia. Di solito, tuttavia, si erano sempre concluse col fuggi fuggi generale degli stranieri.