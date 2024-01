Grave incidente stradale ieri avvenuto nel Comune di Minturno. Sul posto sulla variante Appia nel pressi del fiume Garigliano, la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Castelforte è intervenuta per monitorare gli interventi dopo un incidente che ha coinvolto tre auto, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Coinvolte tre persone, di cui due feriti in modo grave.