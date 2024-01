La strada provinciale Acque Alte ha fatto da scenario a un altro violento incidente stradale. Nel tardo pomeriggio di oggi due automobili, entrambe Golf Volkswagen, sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento non lontano da Borgo Piave. Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone, tutte soccorse dalle ambulanze del pronto intervento sanitario, la più grave trasferita in codice giallo presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Sulla prima Golf viaggiava una giovane coppia, sulla seconda una donna. Per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del sinistro è intervenuta la Polizia Locale di Latina con due pattuglie, una necessaria per la gestione della viabilità.

Nel complesso è stata una serata difficile per gli automobilisti che si sono trovati ad attraversare la zona di Borgo Piave perché un secondo incidente si è registrato all'incrocio tra strada Sabotino e via Missiroli, praticamente poco dopo quello di strada Acque Alte. Anche in questo caso a scontrarsi sono state due auto, comunque senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.