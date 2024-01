Uno spaventoso incendio ha completamente avvolto e distrutto un capannone agricolo, un fienile che conteneva numerosi rotoli. È successo nella prima serata di ieri all'interno di un'azienda agricola di strada Litoranea, non lontano da via del Lido: quando è scattata la segnalazione al numero unico d'emergenza 112 sono intervenuti i Vigili del Fuoco in forze per gestire quella che, in breve tempo, ha assunto le dimensioni di una vera e propria emergenza. Con loro sono intervenuti anche i poliziotti della Squadra Volante che hanno evacuato la zona e avviato gli accertamenti del caso, proseguiti poi con l'ausilio degli stessi specialisti delle indagini antincendio del comando provinciale dei Vigili del fuoco. Difficile per ora stabilire l'origine del rogo.

Sono state piuttosto complesse le operazioni di spegnimento dell'incendio e la successiva opera di bonifica dei luoghi, necessaria per evitare che le fiamme continuassero a covare tra i materiali bruciati innescando nuovi focolai. Il fuoco infatti aveva preso il sopravvento nel giro di pochi minuti, divorando l'intero fienile, di fatto minacciando anche le altre strutture dell'azienda agricola come le stalle e le abitazioni vicine. Prima di tutto, quindi, i soccorritori hanno lavorato per contenere l'avanzata delle fiamme, evitando il peggio, poi hanno lavorato per spegnere il rogo, con tutte le difficoltà legate al fatto che le fiamme erano alimentate dallo stesso fieno. Una scena spaventosa, che ha provocato danni ingenti all'azienda agricola interessata dall'incendio.