Un'intensa attività di indagini sta impegnando in questi giorni a Santi Cosma e Damiano i carabinieri e la polizia locale. I militari dell'Arma, infatti, stanno indagando su un tentativo di furto compiuto all'interno dell'ufficio postale di San Lorenzo, ubicato all'interno del centro commerciale Agorà. Ignoti, dopo aver forzato la porta d'ingresso della sede postale, sono entrati all'interno dei locali. Un raid notturno compiuto da persone che probabilmente conoscevano la zona, ma che non sembra abbia fruttato. Sono in corso i rilievi del caso, ma gli investigatori stanno verificando le immagini della videosorveglianza, che potrebbero fornire utili indicazioni per individuare gli autori.