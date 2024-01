I Carabinieri della Compagnia di Latina hanno arrestato nei giorni scorsi un uomo accusato di avere violato il divieto di avvicinamento all'ex compagna e ai luoghi da lei frequentati, perché si è presentato nella sua abitazione il giorno del compleanno del loro figlio per fare gli auguri al piccolo che compiva tre anni. Un comportamento che la donna, memore delle violenze subite in passato, spaventata per il tentativo subdolo dell'ex marito di tornare a casa, non ha esitato a segnalare alle forze di polizia. Nel frattempo ieri mattina, assistito dal proprio legale di fiducia, il cinquantenne è comparso in Tribunale per il processo celebrato con rito direttissimo: dopo la convalida dell'arresto, è tornato in libertà in attesa di giudizio, ma con lo stesso obbligo di non avvicinarsi all'ex moglie.



L'operazione nel suo complesso è stata piuttosto delicata perché i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno dovuto verificare in fretta la segnalazione della donna e rintracciare l'uomo. Nel frattempo infatti, probabilmente pensando di risparmiarsi le conseguenze del suo comportamento, l'ex marito violento si era allontanato dall'abitazione della donna, quindi all'arrivo della pattuglia dell'Arma di lui non c'era più traccia.