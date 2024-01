La Polizia di Latina, nella mattinata di ieri ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un 29enne e di un 22enne, indagati per il reato di tentata rapina aggravata.

L'emissione del provvedimento restrittivo arriva al culmine delle indagini portate avanti dalla Squadra Mobile di Latina con il coordinamento della D.D.A. della Procura della Repubblica di Roma, culminate lo scorso 19 dicembre nell'esecuzione di 15 misure cautelari nei confronti, tra gli altri, di alcuni dei membri di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di stupefacenti (cocaina, crack e hashish), attiva nella periferia di Latina e, in particolare, nella zona dei cd. Palazzi bianchi.

Gli indagati, ritenuti appartenere al predetto sodalizio criminale, risultano gravemente indiziati per una tentata rapina ad un furgone avvenuta nell'aprile 2022, poi fallita per la presenza di telecamere in zona, per una tentata rapina a mano armata alla farmacia comunale di viale Kennedy con il volto travisato ed armato di pistola. A causa dell'inaspettata reazione della commessa e dell'arrivo di una cliente, non riuscì ad impossessarsi del denaro contenuto nel registratore di cassa, fuggendo a bordo della vettura dove lo attendeva il 29enne.

In ragione della dichiarata incompetenza da parte del G.I.P. presso il Tribunale di Roma, la locale Procura della Repubblica – alla quale sono stati trasmessi gli atti – ha rinnovato la richiesta di misure cautelari, emesse dal locale G.I.P. ed eseguite nella mattinata di ieri presso le case circondariali di Roma Rebibbia e Viterbo, ove si trovano reclusi, rispettivamente, il 22enne ed il 29 enne.