Tre mesi fa (era il 10 ottobre 2023) mentre era in bicicletta è stato travolto ed ucciso da un'auto, un colpo talmente violento che non gli ha lasciato scampo. David Calabrò aveva 46 anni, l'investimento c'è stato Cisterna, lui era residente a Nettuno. David era uscito per un giro in bicicletta insieme ad un'altra ciclista ed erano in procinto di tornare nel comune costiero quando il 46enne è stato investito nei pressi del civico 208 di via Nettuno, nel Comune di Cisterna.

L'impatto ha causato la violenta caduta a terra del ciclista dalla sua bicicletta, finendo poi a bordo strada. L'altra ciclista e il conducente di un furgone hanno cercato di fornire un primo soccorso in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, ma purtroppo per David non c'è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso. Subito dopo l'impatto, l'investitore si è dato alla fuga. Solo qualche ora dopo l'investimento presso il Comando della Polizia locale di Cisterna - intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini - si è presentato un uomo al volante di una Volkswagen Polo ammettendo di essere il responsabile dell'investimento mortale. Gli agenti hanno quindi acquisito la sua versione, hanno posto sotto sequestro la vettura e redatto il verbale per la Procura. L'uomo ha 80 anni e per lui non è arrivata nessuna misura cautelare.