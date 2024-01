Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Aprilia hanno denunciato in stato di libertà cittadina rumena classe 1998, in Italia senza fissa dimora, per il reato di furto. La donna è accusata infatti di aver rubato a casa di un anziano classe 1944 monili d'oro per un valore di 20mila euro e la somma contante di 4mila euro in contanti. La stessa inoltre, nella giornata del 05 gennaio aveva asportato all'interno dell'autovettura del 79enne la somma contante di mille euro.