Un incidente stradale con un camion coinvolto ha bloccato il normale transito sulla Pontina in direzione Roma nel territorio di Pomezia per diverse ore, causando code di oltre 5 chilometri. L'autista del camion, per cause non ancora note, avrebbe perso il controllo del posteriore, con il rimorchio che si sarebbe ribaltato su un lato.

Una mattinata di passione a causa di un altro incidente alle prime ore del mattino nella zona di Castel di Decima.