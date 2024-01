Sono arrivati mentre l'attività lavorativa all'interno dell'ecocentro era già in pieno svolgimento. Più di qualche dipendente della Cisterna Ambiente ha notato la presenza della Guardia di Finanza, così come coloro che lavorano negli uffici. Ed è lì che i militari delle Fiamme Gialle sono entrati per acquisire atti e documenti. Sulle indagini condotte dagli inquirenti al momento c'è il massimo riserbo, tra le varie ipotesi, vi è quella di un esposto o di una segnalazione presentata negli scorsi mesi alla Procura della Repubblica di Latina.