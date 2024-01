La Procura regionale presso la Corte dei Conti ha avviato un'istruttoria sulla transazione intervenuta tra il Comune di Gaeta e la Ici (Impresa Costruzioni Generali spa) per i lavori del terzo lotto di sistemazione e valorizzazione del molo Santa Maria. Per ora sono stati chiesti una serie di documenti al Comune di Gaeta su quello che è uno dei progetti di maggiore rilevanza nel contesto della riqualificazione del centro storico della città. In specie, sotto la lente della magistratura erariale c'è il parere dell'avvocatura comunale a firma degli avvocati Daniela Piccolo e Annamaria Rak con cui «si è apoditticamente espresso ‘assenso alla definizione stragiudiziale... al solo fine di evitare un giudizio che allo stato, dalla documentazione allegata, risulterebbe prognosticamente negativo per l'ente, con ulteriore aggravio dei costi... senza minimamente precisare in virtù di quali argomenti di fatto e/o di diritto risulta radicata detta prognosi sfavorevole'». In base a questo atto, tuttavia, l'ente ha predisposto un atto transattivo con la società Ici, aggiudicataria dei lavori, con cui è stata riconosciuta alla ditta Ici spa la somma di oltre 144mila euro, Iva esclusa. era davvero inevitabile? Su questa domanda fonda l'inchiesta della Procura regionale.