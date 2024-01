Una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina per due giovani componenti della famiglia De Rosa già finiti dietro le sbarre il 19 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma per traffico e spacco di stupefacenti. I destinatari della misura restrittiva bis sono Cesare De Rosa, figlio della capo famiglia Giulia detta Cipolla, e il cugino Leonardo Sciarrillo De Rosa, rispettivamente di 29 e 22 anni, il primo già detenuto anche per il ferimento a colpi di pistola di un marocchino che disturbava i loro affari con la droga, il secondo già ritenuto suo complice nella fuga dopo quel tentato omicidio: il nuovo ordine di arresto è scattato per due tentate rapine aggravate consumate nell'aprile del 2022, proprio nel corso delle indagini, episodi che figuravano già tra i capi d'imputazione dell'inchiesta principale, ma sono di competenza della Procura di Latina piuttosto che della Dda di Roma. Quindi per i due fatti violenti il gip del Tribunale capitolino si è dichiarato non competente e per questo è stato il giudice del capoluogo pontino a mettere un'apposita ordinanza di custodia in carcere per i due. Una formalità insomma.

I due episodi sono stati documentati dagli investigatori del questore Raffaele Gargiulo anche e soprattutto perché gli indagati utilizzavano delle vetture all'interno delle quali erano state installate le microspie autorizzate dalla Procura Antimafia, una Fiat 500X che il 4 aprile di due anni fa era stata utilizzata per affiancare un furgone di un corriere vicino Borgo Piave. I due giovani avevano minacciato pesantemente il conducente per convincerlo a consegnare loro i soldi. Cesare De Rosa in particolare lo aveva intimorito con frasi del tipo: «ti ammazzo... ti apro come un cane, chiedi scusa, chiedi scusa, devi dire "sono una merda", zitto...muto, ti spacco, caccia i soldi porco... aho leva le mani... metti giù le mani...ti do una coltellata...». Però non riuscirono a farsi consegnare i soldi.

Dieci giorni dopo gli stessi due giovani si presentarono nella farmacia comunale di viale Kennedy, nella loro zona d'influenza, base principale dell'attività di spaccio, per minacciare i dipendenti con l'intento di farsi consegnare gli incassi. Il più giovane sarebbe entrato nel negozio impugnando una pistola, chiedendo alla farmacista di consegnargli il denaro conservato nella cassa, salvo poi scappare a mani vuote perché disturbato dall'ingresso di un cliente: fuori ad attenderlo in auto, la stessa Fiat 500X, c'era appunto il cugino Cesare, pronto per la fuga.