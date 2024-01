Una lite stradale in centro è degenerata in un episodio di violenza. È successo all'angolo tra piazza San Marco e corso della Repubblico, nei pressi di uno degli accessi alla zona pedonale, dove un'auto ha tagliato la strada a un anziano pedone che stava attraversando sulle strisce. Spaventato dalla manovra dell'automobilista, il pensionato ha protestato agitando il bastone che probabilmente ha toccato la vettura.

A quel punto il conducente ha fermato la marcia, è sceso e ha insultato l'anziano prima di spingerlo, facendolo cadere a terra. Mentre l'automobilista si allontavana, alcuni testimoni sono intervenuti in aiuto del pensionato, soccorso da un'ambulanza del pronto intervento sanitario che lo ha trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso con una serie di contusioni. Sono intervenuti anche i poliziotti della Squadra Volante per raccogliere una descrizione del pirata della strada.